USA vil have våben igen når IS er slået i Raqqa

Tyrkiske kilder siger, at Mattis i brevet også gør det klart, at de våben, som militante kurdere har fået stillet til rådighed, skal leveres tilbage til amerikanerne, når Islamisk Stat er besejret.

USA's forsvarsminister, Jim Matti, har i et brev til Tyrkiets ledere sagt, at arabere vil udgøre 80 procent af den styrke, som skal indtage Raqqa efter Islamisk Stat.

- USA er indstillet på at tage meget bestemte skridt for at tage hensyn til Tyrkiets bekymringer omkring sikkerheden, skriver Mattis i et brev, der er henvendt til den tyrkiske forsvarsminister, Fikri Isik, siger de tyrkiske kilder.

En kurdisk-arabisk styrke, som bekæmper militante islamister fra Islamisk Stat i Syrien, roste i sidste måned USA for en beslutning om at sende amerikanske våben og militært udstyr fra USA til militserne.

- USA's beslutning om at udstyre vore krigere med våben er historisk. Vi venter at komme til at spille en stærkere rolle i kampen mod terrorisme, sagde den kurdiske YPG-milits i en erklæring.

Militsen har spillet en nøglerolle i kampen mod Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

Tyrkiet reagerede med skarpe protester mod den amerikanske linje over for YPG.

Tyrkiet, der har en af de største militære styrker i Nato, anser YPG-styrkerne for at være allierede med den ekstreme kurdiske PKK-bevægelse i Tyrkiet.

PKK kæmper for en løsrivelse af det sydøstlige Tyrkiet. De har derfor længe argumenteret for, at USA ikke skal støtte dem.

Tyrkiet har truet med at gøre gengæld mod YPG, hvis militsen bliver opfattet som en trussel mod tyrkiske interesser.