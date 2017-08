USA vil deltage i klimaforhandlinger trods exit fra Paris-aftale

Amerikanerne efterlader dog en dør åben og siger, at de måske vil genoptage engagementet i aftalen, hvis betingelserne for USA i den forbedres.

Samtidig oplyser udenrigsministeriet i en erklæring, at USA fortsat vil deltage i FN's klimaforhandlinger i den tid, det tager for USA at trække sig ud af aftalen, hvilket ventes at være mindst tre år.

- USA støtter en balanceret tilgang til en klimapolitik, der mindsker udledningen og samtidig fremmer økonomisk vækst og sikrer energisikkerhed, udtaler ministeriet.

- USA vil fortsætte med at deltage i internationale klimaforhandlinger og møder. Det sker for at beskytte amerikanske interesser og sikre, at alle fremtidige politiske muligheder forbliver åbne for administrationen.

Præsident Donald Trump annoncerede sin beslutning om at trække USA ud af klimaaftalen i juni. Her argumenterede han for, at aftalen ville koste USA billioner af dollar, nedlægge arbejdspladser og være en hindring for olie-, gas- og kulindustrien.

Under et besøg hos den franske præsident, Emmanuel Macron, i midten af juli sagde Trump dog noget overraskende på et pressemøde, at "noget kan ske med Paris-aftalen, lad os se".

Det blev set som tegn på, at Donald Trump holder en dør åben for at ændre sin holdning til klimaaftalen.