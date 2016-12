USA udviser 35 russiske diplomater i hackersag op til valg

USA udviser 35 russiske diplomater i kølvandet på den meget omtalte hackingsag, hvor amerikanske myndigheder beskylder Rusland for at have forsøgt at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

Desuden indfører USA sanktioner mod Rusland, oplyser præsidenten.

- Jeg har beordret en række tiltag som respons på den russiske regerings aggressive chikane af amerikanske embedsmænd og cyberangreb rettet mod den amerikanske valgkamp, siger Obama i en udtalelse torsdag.

- Disse tiltag kommer efter gentagne private og offentlige advarsler, som vi har givet den russiske regering, tilføjer præsidenten.

Han betegner det som en "nødvendig og passende respons på bestræbelser på at skade amerikanske interesser".

Sanktionerne rammer to af Ruslands førende efterretningstjenester, GRU og FSB.

Fire efterretningsofficerer i GRU vil blive omfattet af sanktionerne, og det samme vil tre virksomheder, der har leveret materiel støtte til GRU's cyberoperationer, meddeler Obama.

Han tilføjer ifølge Reuters, at hans administration vil indlevere en rapport til Kongressen i de kommende dage.

Rapporten handler om Ruslands "bestræbelser på at blande sig i vores valg" samt "ondsindet cyberaktivitet", der har at gøre med tidligere valg i USA.

De udviste diplomater har 72 timer til at forlade USA.

To russiske diplomatiske anlæg i New York og i Maryland vil blive lukket ned, oplyser en højtstående kilde i regeringen over for Reuters.

Obama siger i sin udtalelse torsdag aften, at der er flere tiltag undervejs.

- Disse skridt er ikke hele vores respons på Ruslands aggressive aktiviteter, siger præsidenten.

USA beskylder Rusland for at have foretaget cyberangreb forud for præsidentvalget i år og dermed have blandet sig i det amerikanske valg.

Hackere har blandt andet snuset rundt i Den Demokratiske Nationalkomités (DNC) it-systemer i perioden op til valget 8. november og lækket en række e-mails.