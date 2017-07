USA udstikker mål for genforhandling af handelsaftale

- Vi vil ikke længere lade andre lande bryde reglerne, stjæle vores job og dræne vores rigdom, siger præsident Donald Trump i den forbindelse ifølge nyhedsbureauet AP.

USA har i årevis haft et handelsunderskud over for Mexico på omkring 60 milliarder dollar ifølge Reuters.

Af den 17 sider lange rapport, som er sendt til Kongressen, fremgår det, at USA generelt vil forsøge at sikre bedre adgang for amerikanske produkter til de to lande.

- For mange amerikanere er blevet ramt af lukkede fabrikker, udflytning af arbejdspladser og brudte politiske løfter, siger chefen for USA's myndighed på området, USTR, Robert Lighthizer, i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

- Under præsident Trumps lederskab vil USTR forhandle en fair aftale, tilføjer han.

Donald Trump lovede under valgkampen, at han ville sørge for at få genforhandlet handelsaftalen, der stammer tilbage fra 1994.

Han har tidligere ifølge Politico kaldt den en "jobdræber" og den "værste handelsaftale nogensinde".

Nafta har fjernet en række toldbarrierer og lettet handlen med varer og ydelser mellem USA, Canada og Mexico.

Samtaler mellem de tre lande om en modernisering af aftalen begynder tidligst 16. august, oplyser Robert Lighthizer.