USA-støttede styrker angriber Raqqa fra nord, øst og vest

Også organisationen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder rapporterer, at en offensiv for at erobre den syriske storby er indledt.

Gruppen får sine oplysninger via et netværk af kilder og aktivister spredt rundt i hele Syrien.

SDF-talsmand Talal Silo siger, at angrebet for at generobre Raqqa kommer fra både øst, vest og nord for byen.

Talsmanden forventer, at det bliver en hård kamp at drive de militante IS-krigere ud af byen, der i årevis har været under Islamisk Stats kontrol.

- Det vil blive voldsomme kampe, da Daesh (et andet navn for Islamisk Stat, red.) vil dø for at forsvare deres såkaldte hovedstad, siger Talal Silo.

Kampene begyndte mandag morgen lokal tid. Omkring klokken 10 dansk tid tirsdag meldes de fortsat i gang.

- Koalitionen (ledet af USA, red.) spiller en vigtig rolle for at få dette til at lykkes. Foruden kampfly er der koalitionsstyrker, som kæmper side om side med De Syriske Demokratiske Styrker, lyder det fra Talal Silo.

Islamisk Stat indtog Raqqa i 2014 og har holdt fast i magten siden. Det er den sidste store syriske by, som kontrolleres af IS-jihadister.