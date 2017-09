USA satser på at blødgøre Kim Jong-un med nye sanktioner

Den amerikanske regerings udkast til den resolutionstekst, som rådets medlemslande skal tage stilling til, omfatter et forbud mod at handle olie med Nordkorea, et forbud mod at købe tekstiler fra landet og et stop for at beskæftige gæstearbejdere fra Nordkorea.

Kilder i FN-diplomatiet siger til AFP, at Rusland og Kina er modstandere af størstedelen af de amerikanske sanktionsforslag.

Kun tekstilforslaget er de angiveligt positivt indstillet overfor.

Som permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet har begge lande vetoret.

Titusindvis af nordkoreanere arbejder i udlandet. Hovedparten i Kina og Rusland.

I 2015 sagde FN's særlige observatør for menneskerettigheder i Nordkorea, Marzuki Darusman, at de udsendte nordkoreanere arbejder under nærmest slavelignende forhold og indtjener over to milliarder dollar årligt til regimet i Pyongyang.

Ifølge Darusman var over 50.000 nordkoreanere i 2015 beskæftiget i udenlandske virksomheder. Typisk som mine- eller byggearbejdere eller i skovindustrier.

I snit tjente de mellem 120 og 150 dollar om måneden. Ofte for arbejdsdage på 20 timer. Derimod sendte arbejdsgiverne væsentligt større beløb til den nordkoreanske regering, hævdede Marzuki Darusman.

Dermed er gæstearbejderne er med til at sikre styret i Nordkorea hårdt tiltrængt udenlandsk valuta, skrev AP i 2015.

Nordkorea er flere gange blevet underlagt sanktioner fra FN.

USA's ønske om yderligere strafforanstaltninger skyldes, at Nordkorea med prøveaffyringer af ballistiske missiler og atomtest bliver ved med at ignorere det internationale samfund.

Søndag gennemførte Nordkorea sin sjette og hidtil mest kraftfulde atomprøvesprængning.

USA håber, at en nye runde af sanktioner kan lægge så stort et pres på den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at han vælger at sætte sig til forhandlingsbordet og indgå i en dialog med omverdenen om at stoppe landets atom- og missilforsøg.