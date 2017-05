USA ryster Tyrkiet og ruster kurdere til slag mod IS-højborg

Det er endnu uvist, hvilken type våben amerikanerne vil stille til rådighed, og hvornår de vil levere dem.

Ifølge Pentagon er planen, at de skal bruges til at generobre byen Raqqa. Raqqa, som IS erobrede i 2014, er gruppens højborg i Syrien.

Trumps regering har længe været i tvivl om, hvorvidt man ville støtte kurderne i Syrien.

Tyrkiet, der har en af de største militære styrker i Nato, anser nemlig YPG-styrkerne for at være en trussel mod Tyrkiets sikkerhed.

De har derfor længe argumenteret for, at USA ikke skal støtte dem.

Beslutningen kommer derfor med stor sandsynlighed til at udløse kritik fra tyrkerne.

Dana White, der er talskvinde i Pentagon, garanterer regeringen i Ankara om, at USA stadig har forståelse for tyrkernes bekymringer.

- Vi vil gerne forsikre det tyrkiske folk og landets regering om, at USA stadig vil arbejde på, at landet ikke udsættes for yderligere trusler mod sikkerheden, og at vi vil beskytte vore allierede i Nato, siger hun.

Under den seks år lange konflikt i Syrien har samarbejdet mellem de to store Nato-lande også været præget af træghed og udfordringer flere gange.