USA roser Nordkorea for at holde igen med provokationer

- Jeg er glad for at se, at regimet i Pyongyang bestemt har udvist en form for tilbageholdenhed, som vi ikke har set tidligere, siger Tillerson til journalister i Washington.

- Vi har brug for at se mere fra deres side, men jeg vil anerkende de skridt, de har taget indtil videre, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tillerson bider mærke i, at Kim Jong-uns styre ikke har foretaget prøveaffyringer af missiler eller på anden måde provokeret den øvrige verden, siden FN's Sikkerhedsråd vedtog en resolution 5. august.

Udenrigsministeren siger, at det vækker håb om, at spændingerne kan blive dæmpet.

- Måske ser vi en vej mod engang i nær fremtid at have en dialog, siger han.

- Vi håber, at dette er begyndelsen på det tegn, vi har ledt efter.

Siden begyndelsen af 2016 har Nordkorea gennemført to atomprøvesprængninger og snesevis af testaffyringer af missiler.

Den seneste prøveaffyring med et langtrækkende missil fandt sted 29. juli og vakte international fordømmelse.

USA's præsident, Donald Trump, truede efterfølgende med at udløse "bål og brand", hvis Nordkorea fortsætter sit raket- og atomprogram.

Nordkorea svarede igen ved at true med at sende to missiler mod øen Guam, der er amerikansk territorium. Men siden meddelte Nordkorea, at det ville vente og se, hvad USA vil gøre.