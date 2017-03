Den amerikanske regering overvejer at gøre op med den hidtidige praksis om, at ulovlige migranter får lov til at opholde sig frit i landet indtil myndighederne har taget stilling til deres skæbne. Arkivfoto viser grænsehegn mellem USA og Mexico.

USA overvejer at adskille børn fra ulovlige migranter

Forslaget om at separere mødre og børn bliver overvejet af ministeriet for national sikkerhed i Washington.

Kvinder og børn, der sammen ulovligt forsøger at krydse grænserne til USA, risikerer at blive adskilt af USA's myndigheder.

Forslaget begrundes blandt andet med, at det kan afskrække mødre fra at migrere til USA med deres børn. Det oplyser kilderne, som er orienteret om udspillet.

Hvis en sådan lov indføres, har myndigheder ret til at adskille voksne fra deres børn.

Forældre vil blive tilbageholdt, så længe de modsætter sig deportation eller venter på en asylhøring.

Samtidig vil sundhedsmyndighederne tage sig af børnene under de "mindst restriktive forhold", indtil de midlertidigt kan tages i pleje af en slægtning i USA eller en statsudpeget værge.

I forhold til gældende regler er der tale om et markant skifte.

Familier, der anfægter udvisning eller ansøger om asyl, bliver normalt løsladt kort tid, efter at de blevet pågrebet.

Derefter får de lov til at forblive i USA, indtil deres sag er afgjort.

En afgørelse fra en føderal appeldomstol i juli 2016 forbyder myndighederne at tilbageholde børn i længere perioder. Forældre kan derimod tilbageholdes.

For at efterleve afgørelsen indførte myndighederne under Barack Obama en politik om, at kvinder og børn ikke måtte tilbageholdes i mere end 21 dage i familiecentre.

Derefter skulle de løslades.

USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at han ønsker at gøre op med reglen om "fang og løslad". Den regel betyder, at ulovlige immigranter får lov til at opholde sig frit i landet, mens de afventer en juridisk afklaring.

Henry Cuellar, valgt i grænsedelstaten Texas til Repræsentanternes Hus for Demokraterne, er modstander af forslaget.

- Bundlinjen er, at det er forkert at separere mødre og børn. Det er med den slags tiltag, at vi fjerner os fra grænsesikkerhed og begynder at overtræde menneskerettigheder, siger han.

I de tre måneder frem til 1. januar blev omkring 54.000 børn og deres værger, forældre eller familiemedlemmer, pågrebet ved USA's grænse til Mexico. Det er over dobbelt så mange som i samme periode året før.