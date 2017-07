USA overvejer Rusland-samarbejde om flyfri-zoner i Syrien

USA overvejer at samarbejde med Rusland om at oprette zoner i luftrummet over det borgerkrigsramte Syrien, hvor ingen fly er tilladt.

- Hvis vores to lande arbejder sammen om at skabe stabilitet på jorden, vil det danne grundlag for fremskridt i arbejdet med at finde en løsning på Syriens politiske fremtid, udtaler Tillerson ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den omfattende erklæring er udsendt, to dage før at præsident Donald Trump skal mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Tyskland fredag.

Ifølge nyhedsbureauet AFP udtaler Rex Tillerson også, at Rusland har "et særligt ansvar" for at hjælpe med at stabilisere det krigshærgede land.

- USA er parat til at undersøge muligheden for et samarbejde med Rusland om at etablere fælles mekanismer til at sikre stabilitet, herunder ikke-flyve-zoner, våbenhvileobservatører på jorden og en koordineret levering af humanitær hjælp, udtaler han ifølge AFP.

Mødet mellem Donald Trump og Vladimir Putin finder sted i forbindelse med G20-topmødet i Hamburg fredag og lørdag.

Der er ifølge Reuters tale om et bilateralt møde, og det bliver det første mellem de to ledere, efter at Trump blev indsat som præsident i januar.