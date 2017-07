USA og Sydkorea reagerer på Nordkoreas test med missiløvelse

Øvelsen kommer i kølvandet af, at Nordkorea få timer tidligere tilsyneladende affyrede et interkontinentalt ballistisk missil, som landede i havet ud for Japan.

Det oplyser det amerikanske militær ifølge nyhedsbureauet AFP.

Militære embedsmænd oplyser, at øvelsen kommer, kort tid efter at ledere i henholdsvis det amerikanske og sydkoreanske militær havde diskuteret "militære reaktionsmuligheder" på Nordkoreas missiltest.

- I øvelsen blev der brugt missiler, som blev affyret ud over territoriale farvande langs østkysten i Sydkorea, står der i en erklæring fra USA's militær ifølge nyhedsbureauet Reuters.

AFP rapporterer, at der ifølge den amerikanske hær er tale om overflade-til-overflade-missilsystemet Army Tactical Missile System (ATACMS) samt Sydkoreas Hyunmoo Missile II.

USA og Sydkorea gennemførte lignende øvelser efter Nordkoreas første test af et interkontinentalt ballistisk missil på USA's uafhængighedsdag, 4. juli.

Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fløj det ballistiske missil fredag omkring 1000 kilometer, inden det endte i havet. Det skriver Reuters.

Samme vurdering kommer fra Sydkoreas militær og Japan.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, har indkaldt til et hastemøde for at drøfte sikkerhedssituationen.

USA's præsident, Donald Trump, fordømmer Nordkoreas missiltest.

- USA fordømmer testen og regimet, som har gennemført den, udtaler han i en erklæring ifølge AFP.

- Ved at true verden fortsætter Nordkorea med at isolere sig, svække økonomien og svigte folket, siger præsidenten videre.

Han understreger samtidig, at han vil gennemføre alle tænkelige tiltag for at beskytte USA og dets allierede i området.