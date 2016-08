USA og Rusland er tæt på en aftale om våbenhvile i Syrien

USA og Rusland sidder for enden af forhandlingsbordet, og USA's udenrigsminister, John Kerry, siger fredag, at parterne har "fået klarhed" om, hvordan man skal fortsætte forhandlingerne.

Det siger Kerry på et pressemøde med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Forhandlingerne finder sted i Genève i Schweiz, og både John Kerry og Sergej Lavrov kan se enden på forhandlingerne, siger de.

- Jeg er sikker på, at vi i nærmeste fremtid vil kunne høste frugterne af vores fælles arbejde, siger Lavrov. Han tilføjer, at nogle ting stadig skal færdiggøres, men at man har "nået betydelige fremskridt".

Ifølge TT antyder de to udenrigsministre, at et af de sværeste punkter på dagsordenen er at blive enige om, hvordan man skelner de amerikanskstøttede oprørere fra krigerne fra Jabhat Fatah al-Sham, der tidligere var kendt som Nusrafronten.

- Jeg ser ingen muligheder for at nå frem til en længerevarende og omfattende våbenhvile, hvis der ikke kommer en skillelinje mellem almindelige oppositionsstyrker og terrorister, siger Sergej Lavrov.

John Kerry siger, at tekniske eksperter fra USA og Rusland vil fortsætte møderne i Genève de kommende dage for at nå tættere på enighed.

- Vi arbejder på en række emner. Ingen af os ønsker at lave en aftale, der fejler. Vi vil ikke bare lave en aftale for aftalens skyld, siger USA's udenrigsminister.

Ifølge FN lever omkring 600.000 mennesker under belejring i Syrien. De fleste af dem bor i områder, der er besat af oprørere, men som også er omringet af regeringsstyrker.

De tal inkluderer ikke Aleppo i det nordlige Syrien, hvor helt op til to millioner mennesker er fanget i kampe mellem regeringsstyrker og oprørere.