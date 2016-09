Artiklen: USA og Rusland er enige om plan for fred i Syrien

USA tror på, at Rusland kan få præsident Assad til forhandlingsbordet og dermed slutte fred, siger John Kerry.

Våbenhvilen skal efter planen træde i kraft fra mandag og er en del af en større plan for at stoppe kamphandlingerne i Syrien.

Udenrigsministrene fra USA og Rusland er fredag under forhandlinger i Genève blevet enige om en fredsplan for Syrien.

- USA er villig til at gå det ekstra skridt, fordi vi mener, at Rusland kan presse Syriens præsident Assad til at komme til forhandlingsbordet og slutte fred, siger Kerry.

Han understreger på et pressemøde, at planen indtil videre blot er "en mulighed" for fred, indtil det bliver en realitet.

Hvis den viser sig at være bæredygtig i flere uger, vil USA begynde at samarbejde med det russiske militær i Syrien, fortæller Kerry.

Ifølge parterne betyder planen blandt andet, at syriske kampfly ikke må flyve missioner i områder, hvor oppositionen er til stede.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at han har orienteret den syriske regering om resultatet af forhandlingerne med USA. Ifølge Lavrov er præsident Bashar al-Assad og regeringen i Damaskus parat til at leve op til kravene i fredsplanen.