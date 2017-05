USA og Rusland aftaler at undgå luftkollisioner i Syrien

Rusland og USA er lørdag blevet enige om at implementere en to år gammel samarbejdsaftale med det formål at forhindre hændelser i luftrummet over Syrien.

Aftalen betyder, at de to lande blandt andet skal kommunikere på bestemte frekvenser, og de skal holde kommunikationsveje åbne.

De to generaler drøftede også en aftale om sikre zoner i Syrien, som er indgået lørdag mellem Rusland, Tyrkiet og Iran.

Den indebærer et stop for alle kampe i seks måneder - også luftangreb - fremgår det af et officielt dokument.

Aftalen om de sikre zoner fastslår, at der skal skabes betingelser for at bringe nødhjælp frem til de steder, hvor der er behov. Desuden skal fordrevne kunne vende hjem.

Landene, der er garanter for aftalen, skal blive enige om et kort over de sikre zoner inden 4. juni, hedder det videre i dokumentet.

USA er ikke en del af aftalen, der blev indgået under et møde i Kasakhstans hovedstad, Astana.

Men efter samtalen mellem Gerasimov og Dunford står det klart, at USA og Rusland er enige om at tage skridt til at nedtrappe kampene i Syrien.

Aftalen om luftsikkerhed blev underskrevet i oktober 2015. Det skete, efter at Rusland havde indledt en bombekampagne i Syrien til støtte for styret.