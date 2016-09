Artiklen: USA mistænker IS for at stå bag kemisk angreb mod flybase

Islamisk Stat, IS, har muligvis forsøgt at angribe en amerikansk militærbase i Irak med sennepsgas.

Ved de amerikanske soldaters nærmere undersøgelse af nedslaget reagerede deres måleudstyr på en kemisk substans, som ifølge CNN blev vurderet til at være sennepsgas.

Dette er dog ikke blevet bekræftet, og over for Reuters oplyser en anonym embedsmand, at det sandsynligvis ikke var tilfældet.

Ingen soldater kom noget til eller har siden vist symptomer på at have indåndet giftgasser.

En kilde beskriver over for CNN våbnet som ineffektivt. En anden siger, at det kemiske stof var "urent".

En nærmere laboratorieundersøgelse skal nu fastslå, om der var tale om et angreb med sennepsgas eller ej.

En undersøgelse fra FN og Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) slog i sidste måned fast, at IS havde udført et angreb med sennepsgas i Marea i Syrien sidste år.

IS var"den eneste gruppe med evnerne, motivet og midlerne til at benytte sennepsgas i Marea 21. august 2015".