USA-minister i Vilnius kalder militær musketered stensikker

USA's forsvarsminister garanterer under et besøg i Litauen, at amerikanerne ikke vil løbe fra sin forpligtelse i Natos "musketered" om et kollektivt forsvar.

Han besøger Litauen, dagen efter at han var i København for at møde forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Artikel 5, som er kernen i alliancen, slår fast, at et angreb på ét medlem bliver betragtet som et angreb på dem alle.

Donald Trump har kaldt Nato "forældet". Han har tidligere truet med ikke at komme medlemslande til undsætning, hvis de bruger for lidt på forsvaret.

Med den strategi har han nogle steder tilsyneladende haft større succes end sin forgænger med USA's mål om at få de øvrige Nato-lande til hæve deres forsvarsbudgetter.

Siden har Trump dæmpet retorikken. Han sagde for en måned siden, at Nato ikke længere er forældet.