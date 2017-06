USA melder om mistænkelig kemisk aktivitet i Syrien

Pentagon siger, at der synes at være tale om aktiv forberedelse af et kemisk angreb på luftbase Shayrat. Det er den base, som amerikanerne bombede i april.

Pentagon siger, at de omtalte aktiviteter omfatter et specifikt fly i en specifik hangar.

- Denne hangar og dette fly har vi tidligere set anvendt ved et angreb med kemiske våben, siger kaptajn Jeff Davis, en talsmand for Pentagon

Det Hvide Hus har i en erklæring mandag sagt, at det syriske regime muligvis forbereder endnu et angreb med kemiske våben.

- USA har "identificeret potentielle forberedelser" på et angreb med de internationalt forbudte våben, hedder det.

Samtidig bliver Syriens præsident, Bashar al-Assad, i klart sprog advaret mod igen at tage kemiske våben i brug.

- Hvis Assad gennemfører endnu et massedrab ved at bruge kemiske våben i et angreb, så vil han og hans militær betale en høj pris, skriver præsident Donald Trumps talsmand, Sean Spicer, i meddelelsen.

Præsident Assad har flere gange benægtet anklager fra blandt andet USA, om at det var hans styrker, som anvendte kemiske våben i et angreb mod en oprørskontrolleret by i april.

Blandt de mange omkomne var flere børn.

Ifølge Assad overdrog Syrien i 2013 alle sine kemiske våben.

Efter angrebet i april lancerede USA et missilangreb mod luftbasen i Syrien.

Det markerede den hidtil kraftigste amerikanske militære reaktion i Syrien i løbet af den seks år lange borgerkrig i landet.

Det amerikanske angreb udløste bekymringer om en mulig konfrontation med Rusland og Iran, der er to af Syriens mest trofaste allierede.

Amerikanske embedsmænd understregede ved den lejlighed, at angrebet var et enkeltstående tilfælde, der skulle afskrække Syrien fra at anvende kemiske våben i fremtiden.

Kemiske våben har kostet adskillige hundrede mennesker livet, siden konflikten brød ud i landet.