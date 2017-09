USA-ledet koalition kontrollerer nu Raqqas gamle bydel

Med indtagelsen af den gamle bydel er den amerikanskstøttede koalition kommet tættere på at have nedkæmpet en af jihadisternes stærkeste bastioner.

- Vores styrker har i dag vundet fuld kontrol over den gamle bydel i Raqqa, efter kampe med Daesh (Islamisk Stat), siger en talsmand for den moderate syriske oprørsbevægelse Syriens Demokratiske Styrker.

Talsmanden, Talal Sello, siger videre, at "vi er i udkanten af Islamisk Stats sikkerhedskvarter i byens centrum, hvor gruppen har de fleste af dens vigtigste baser."

De fleste bevæbnede medlemmer af IS og omkring 25.000 civile menes at være omringet i byens centrum.

Syriens Demokratiske Styrker, der udgøres af kurdiske og arabiske krigere, rykkede ind i Raqqa i begydelsen af juni og begyndte en måned senere at trænge ind i den gamle bydel.

De blev i stand til at trænge ind i området, efter at en amerikanskledet koalition bombede en bymur og sprængte to store huller i den 2500 lange barriere omkring den gamle bydel.

Syriens Demokratiske Styrker har kontrol over mere end 60 procent af selve Raqqa og det meste af den omliggende syriske provins. Talsmanden Talal Sello afviser at sige noget om, hvornår alliancen venter at have vundet kontrol over hele Raqqa.

Luftangreb i Raqqa har ramt bygninger, hvor familier havde søgt tilflugt.

- Der bliver dræbt civile hver dag ved koalitionens angreb. Desto tættere kampene kommer på byens centrum, desto flere civile bliver der dræbt, siger lederen af overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Rami Abdel Rahman.