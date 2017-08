USA-ledet koalition bomber IS-konvoj i Syrien

En amerikanskledet koalition gennemførte onsdag flere luftangreb mod en konvoj med krigere fra Islamisk Stat og deres familier, som er på vej til et område under Islamisk Stats kontrol, siger en talsmand for koalitionen.

Konvojen har i henhold til en våbenhvileaftale med Hizbollah forladt et grænseområde mellem Syrien og Libanon.

Konvojen forlod mandag enklaven mellem Libanon og Syrien med kurs mod det østlige Syrien. Islamisk Stat forlod området efter militære nederlag. De er på vej mod en IS-kontrolleret by på grænsen til Irak.

- Uforsonlige IS-terrorister bør dræbes på slagmarken og ikke køres i busser gennem Syrien til Iraks grænse, hedder det i et tweet fra Brett McGurk, som er den amerikanske præsidents udsending til koalitionen, som bekæmper Islamisk Stat.

- Vores koalition vil sikre, at disse terrorister aldrig kommer ind i Irak eller kan flygte fra resterne af deres "kalifat", skriver han videre på Twitter.

Koalitionens talsmand Ryan Dillon bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at amerikanskledede bombeangreb har blokeret konvojens rute.

- For at hindre konvojen i at nå yderligere mod øst, så har vi skabt kratre på vejen og ødelagt en lille bro, siger Dillon uden at oplyse yderligere detaljer.

- Islamisk Stat er en global trussel. At flytte terroristerne fra et sted til et andet er ikke nogen holdbar løsning, siger han.

Aftalen, der blev indgået mellem Islamisk Stat og Hizbollah, og som fik støtte af Syriens ledere, indebærer også, at Islamisk Stat skulle kaste lys over, hvad der skete med ni libanesiske regeringssoldater, der menes at være krigsfanger hos Islamisk Stat.

Soldaterne blev taget til fange, da jihadisterne rykkede ind i byen Arsal i Bekaadalen i Libanon i august 2014. Men libanesiske sikkerhedskilder sagde søndag, at soldaterne formentlig er døde.

I Syrien taber Islamisk Stat terræn på alle fronter. Gruppen lider nederlag både til Syriens hær og dens allierede og til en alliance bestående af kurdiske og arabiske militser, som støttes af den amerikanskledede koalition.

USA kalder også den libanesiske Hizbollah-milits for en terrororganisation.