USA lader folk med dobbelt statsborgerskab slippe ind

Chef for USA-grænsemyndigheder siger, at folk med pas i andet land end syv på sort liste kan rejse til USA.

USA's grænse- og toldmyndigheder (CBP) siger, at folk med dobbelt statsborgerskab fra et andet land, end et af syv berørt af dekret, kan rejse til USA.

Chefen for CBP siger, at myndighederne i løbet af få timer, efter at Donald Trump havde underskrevet sit dekret, var klar med retningslinjer.