USA-kender: Senatet puster sig op over for Trump

Ved to afstemninger i det amerikanske senat har USA's præsident, Donald Trump, natten til fredag dansk tid lidt to nederlag.

Det vurderer Anders Agner, som er USA-kender og redaktør for Kongressen.com.

- Trump kan ikke bare få sine partifæller til at makke ret, som han godt kunne tænke sig, siger Anders Agner.

Natten til fredag dansk tid stemte et stort flertal i Senatet for at skærpe landets sanktioner mod blandt andet Rusland. Det havde Donald Trump ellers udtrykt skepsis over for.

Senere på natten led forslaget til en fortyndet tilbagetrækning af tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform et nederlag, da tre republikanere stemte nej til forslaget. Sundhedsreformen er også kendt som Obamacare.

Et forslag om at tilbagetrække og erstatte Obamacare blev også stemt ned i Senatet tirsdag. Og onsdag stemte Senatet imod at trække nogle enkelte dele af Obamacare tilbage.

- Senatet puster sig op over for Trump og markerer, at det godt kan være, at han har nogle ønsker, men at de ikke har tænkt sig at ændre kurs, siger Anders Agner.

Analyser af forskellige republikanske tilbagetrækningsforslag viser, at flere end 20 millioner amerikanere ville miste deres forsikring, hvis Obamacare afskaffes.