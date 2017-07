USA-kender: Ny stabschef skal rydde op i Washington-kaos

Reince Priebus var del af den fløj i Det Hvide Hus, der forsøgte at holde forbindelsen til Det Republikanske Parti i Kongressen. Men han tabte magtkampen blandt Donald Trumps nærmeste.

- Reince Priebus har ifølge rygterne brugt meget tid på at finde ud af, hvor de andre holdt møde for så at haste derhen. Så det indikerer, at han ikke har været en del af inderkredsen omkring Trump, siger USA-kender ved kapitalforvalteren Formuepleje Mads Fuglede.

Positionen som stabschef er en af de mest magtfulde i Det Hvide Hus. Stabschefen har præsidentens øre, holder styr på kalenderen og kontrollerer på mange måder, hvad præsidenten bruger sin tid på.

Derfor er han også i en position til at holde styr på resten af staben.

Det er der brug for i Det Hvide Hus. Mange stillinger er ubesatte, præsidenten omgiver sig med farverige og ofte polemiske personer, og en større fløjkrig raser.

- Situationen er dybt kaotisk. Der er hundredvis af stillinger, der ikke er besat. Der er interne magtkampe, man har ikke fået noget lovgivning igennem, og der er evigt fokus på mistankerne om samarbejde med Rusland.

- Senest har man fyret sin pressetalsmand og ansat en kommunikationsdirektør, der virker fuldstændig vanvittig. Så når man kigger på det udefra, ser det ud, som om der virkelig er brug for nogen, der kan få rettet skuden op, siger Mads Fuglede.

Den opgave ligger nu hos John Kelly, der er tidligere general med over 40 år i marineinfanteriet bag sig.

- Hans vigtigste opgave er nok at få folk til at knytte sylten og gøre deres arbejde i stedet for at konspirere mod hinanden, siger Mads Fuglede.