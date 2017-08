USA kalder nye nordkoreanske missilaffyringer for mislykkede

Det amerikanske militærs stillehavskommando har lørdag bekræftet, at man har observeret tre affyringer af ballistiske missiler fra Nordkorea.

Kommandoen skriver i en erklæring, at to af de affyrede missiler angiveligt aldrig kom op at flyve, og at det tredje affyrede missil sprang i luften kort efter, at det var affyret, skriver nyhedsbureauet AFP.