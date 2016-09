USA kalder hverver fra al-Nusra for global terrorist

Den 40-årige militante blev sidste år berygtet for at sprede rygter om sin egen død, så han ubemærket kunne forlade Syrien og blive opereret i udlandet.

Det amerikanske udenrigsministerium bruger også benævnelsen "global terrorist" om Fathi Ahmad Mohammad Hammad, der er tidligere indenrigsminister for Hamas, og som ifølge amerikanske efterretninger brugte sin post til at koordinere forskellige terrorceller.

Omar Diaby bliver beskrevet som "leder af en gruppe på omkring 50 udenlandske krigere i Syrien, som har deltaget i terroroperationer med Nusrafronten, som har omdøbt sig til Jabhat Fateh al- Sham."

- Selv om han blev formodet dræbt i august 2015, så dukkede Diaby op igen i maj 2016 og sagde, at hans påståede død var en afledningsmanøvre, som skulle gøre det muligt for ham at tage til Tyrkiet for at blive opereret, skriver det amerikanske udenrigsministerium.

Diaby kom i franske efterretningsfolks søgelys, fordi han var involveret i en fransk ekstremistgruppe og på grund af sine propagandavideoer på internettet.

- Diabys videoer siges at være hovedårsagen til, at så mange franske statsborgere har sluttet sig til militante grupper i Syrien og Irak, siger USA's udenrigsministerium.

Diabys forældre meldte ham død sidste år i maj. Men han dukkede op igen i et interview over Skype med den franske tv-kanal France 2, hvor han afslørede, at han var rejst til Tyrkiet for at gennemgå en operation.

France 2 har vist optagelser fra en træningslejr i det vestlige Syrien med 30 unge franske jihadister, hvoraf mange var fra Diabys hjemlige region nær Nice.

Han er ikke selv knyttet direkte til angreb i Frankrig, men han sagde til France 2 i en kommentar til angrebet på den satiriske avis Charlie Hebdo i januar 2015:

- Jeg ville ønske, at jeg havde valgt at gøre det.