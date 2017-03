USA indsætter ekstra tropper i den syriske by Manbij

Manbij, som kontrolleres af den kurdisk-arabiske alliance Syriske Demokratiske Styrker, var besat af Islamisk Stat. Byen blev befriet med hjælp fra amerikanske tropper sidste år.

De seneste uger har voldsomme kampe vest for Manbij sendt tusindvis af syrere på flugt mod den befriede by.

Kampene foregår mellem kurdiske styrker og det syriske regime.

Det er første gang, at amerikanske soldater er sat ind for at holde de forskellige troppers fokus på at bekæmpe Islamisk Stat i stedet for hinanden, oplyser Jeff Davis.

Den seneste uges kampe har fået flere end 30.000 civile, hvoraf størstedelen af kvinder og børn, til at flygte mod Manbij.

Det oplyste britisk baserede Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder søndag ifølge AFP.

Manbij huser i forvejen titusindvis af fordrevne syrere.

Siden krigen brød ud i Syrien for seks år siden, har omkring halvdelen af befolkningen forladt deres hjem og er enten internt fordrevne eller flygtet ud af landet.

Flere end 310.000 har mistet livet, efter at konflikten brød ud med protester imod præsident Bashar al-Assad.

Fredag blev der sat punktum i den fjerde forhandling om fred under ledelse af FN, siden krigens begyndelse.

Her blev oppositionen og regimet enige om en "klar" dagsorden for næste møde.