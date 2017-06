USA hjælper filippinsk militær i islamistbesat by

Amerikanske specialstyrker er sat ind for at hjælpe filippinsk militær med at vriste den besatte by Marawi fra militante islamister.

De militante islamister, som er erklærede tilhængere af Islamisk Stat, har siden slutningen af maj besat byen, der ligger på den sydlige store ø Mindanao.

Det filippinske militær har med både soldater på jorden og luftangreb forsøgt at fordrive de militante islamister, som har forskanset sig i boligkvarterer og holder adskillige civile som gidsler.

Kampene har fået den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, til at erklære undtagelsestilstand for hele øen Mindanao. Øen udgør op mod en tredjedel af Filippinerne og er hjemsted for 20 millioner mennesker.

Gruppen siges at have indgået alliancer med andre ekstremistgrupper i regionen. Mange af oprørerne kæmper med stjålne våben og en hel del undvegne fængselsfanger er blandt dem, oplyser militæret.

Maute-gruppen, som er erklæret tilhænger af af den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat i Syrien og Irak, har ydet uventet stor modstand i hjertet af byen Marawi trods daglige bombeangreb fra militærets side.

Hæren siger lørdag, at det har fået mange efterretninger, som tyder på, at to brødre, der leder Maute-gruppen, begge er blevet dræbt under de seneste slag.

- Vi er stadig ved at analysere og venter på at få det bekræftet, siger militærets talsmand, oberst Jo-Ar Herrera, som lørdag holdt pressekonference i Marawi City.

Militæret har optrappet med flere fly, som støtter angrebshelikoptere og landstyrker i området. Oprørerne kontrollerer under en tiendedel af byen, lyder det fra militæret.

Duterte har omtalt tabene for hæren i Marawi som meget store.

- Militæret er den invaderende styrke, og oprørerne har længe ventet og forberedt sig på, at det kom, siger Duterte.