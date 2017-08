USA har 2600 flere soldater i Afghanistan end hidtil oplyst

Med de nye oplysninger er der ifølge nyhedsbureauet AP for første gang i årevis givet et præcist billede af det amerikanske militærs rolle i landet.

Det amerikanske forsvarsministerium indrømmer onsdag, at antallet af amerikanske soldater i Afghanistan er på omkring 11.000. Det er et langt højere antal end hidtil oplyst.

Forsvarsminister Jim Mattis giver udtryk for frustration over de metoder, som er blevet anvendt til at tælle udstationerede soldater i konfliktzoner.

- Der er ikke tale om en øget indsættelse af soldater, men mere om en bestræbelse på at skabe overblik og transparens omkring hele den amerikanske styrke, siger Pentagons talskvinde, Dana White.

Pentagon har tidligere sagt, at der er omkring 8.400 amerikanske soldater i Afghanistan.

Præsident Donald Trump gjorde det tidligere i denne måned klart, at han er vendt 180 grader i spørgsmålet om USA's langvarige militære indsats i Afghanistan.

- Mit oprindelige instinkt var at trække os ud. Men en hurtig tilbagetrækning af amerikanske soldater vil efterlade et vakuum, som terrorister hurtigt vil udfylde, lød det fra Trump.

Samtidig sagde kilder i Trump-administrationen til Fox News, at præsidenten havde besluttet at følge en anbefaling fra Pentagon om at forstærke USA's indsats i Afghanistan med yderligere 4000 soldater.

Trump selv sagde, at han ikke ville "tale om antallet af soldater eller vores plan for yderligere militære aktiviteter".

Da den amerikanske indsats var på sit højeste under præsident Barack Obama i 2010-11, gjorde næsten 100.000 soldater tjeneste i Afghanistan.