USA gransker anklage om angreb med civile tab i Afghanistan

USA vil iværksætte en officiel undersøgelse af påstande om, at et luftangreb i Afghanistan tirsdag dræbte mindst 12 civile. Det oplyser amerikanske embedsfolk.

Afghanske myndigheder mener, at mindst 12 civile, herunder kvinder og børn, mistede livet i angrebet, der skulle være blevet udført af "udenlandske styrker".

USA er den eneste udenlandske magt, der fortsat udfører luftangreb i Afghanistan.

Angiveligt var målet for bomberne to velkendte Taliban-krigere. De skulle have skjult sig i et privat hjem.

Både Mawlavi Ahmadullah, selvudnævnt leder af Khoshi-distriktet i Logar, og Qari Naqibullah, en næstkommanderende for Taliban i området, blev dræbt i angrebet. Også andre militante mistede livet, men det menes altså også civile at have gjort.

Et luftangreb rettet mod Taliban mandag kostede også 13 civile livet, mens syv andre blev såret. Det angreb fandt sted i den vestlige Herat-provins. Det er uvist, hvem der kastede bomberne.

Ifølge FN er det civile tabstal i Afghanistan steget med 43 procent i de første seks måneder af 2017 i forhold til samme periode året før.