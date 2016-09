USA erkender: Vi kan have ramt civile i Syrien

USA's forsvarsministerium indrømmer, at kampfly kan have ramt og dræbt civile ved tre nylige angreb.

Angrebene med de mulige civile ofre er sket 7., 10. og 12. september.

7. september ramte et angreb nær Dayz Az Zawr i Syrien et civilt køretøj, der ifølge amerikanerne kørte ind i det område, hvor det udpegede mål lå, efter at et kampfly havde smidt sine bomber mod målet.

Det samme skete angiveligt 12. september nær Ash Shaddadah, hvor "et tilsyneladende ikkemilitært køretøj kørte ind i målområdet, efter at våbnet var frigivet fra flyet", oplyser hovedkommandoen U.S Central Command.

Ved angrebet 10. september nær Raqqa nøjes hovedkommandoen med at oplyse, at "angreb mod et ISIL-mål kan have resulteret i døde civile tæt ved, hvor angrebet forekom."

Danske F-16-kampfly bomber også jævnligt i området, men har hidtil primært ramt mål i den irakiske del af Islamisk Stats selvudråbte kalifat.

Ifølge chefen for det danske detachement, oberst Martin Jespersen, har de danske fly "til hans kendskab" ikke dræbt civile i de flere end 100 missioner, F-16-flyene har fløjet siden 17. juni.

ritzau/AFP