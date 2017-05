USA erkender 100 civile drab og giver Islamisk Stat skylden

I en undersøgelsesrapport fra det amerikanske militær slås det fast, at et amerikansk bombeangreb 17. marts ikke i sig selv dræbte de mange civile.

Mindst 105 civile blev dræbt i forlængelse af et amerikansk luftangreb i den irakiske by Mosul i marts.

Luftangrebet forårsagede "uforsætligt" flere eksplosioner, da bomber ramte eksplosiver, som Islamisk Stat havde placeret i bygningen.

Den førte til, at bygningen styrtede sammen.

- Den anden eksplosion førte til konstruktionens sammenbrud, hvilket dræbte to IS-soldater og 101 civile, som gemte sig på nederste etage i bygningen, forklarer brigadegeneral Matt Isler ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også fire civile i en nabobygning mod vest blev dræbt.

- Yderligere 36 civile, som menes at have opholdt sig ved bygningen, har man ikke overblik over, uddyber Isler ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hverken USA eller Irak var klar over, at IS havde placeret eksplosiver i bygningen, konkluderes det i rapporten ifølge New York Times.

Det er det højeste antal civile ofre ved et amerikansk luftangreb under den igangværende mission mod IS i Syrien og Irak.

Rapporten er skrevet, efter at amerikanske militærfolk har haft adgang til stedet, skriver CNN. Militæret har samlet materiale på stedet og analyseret bombningen.

USA kastede en bombe på bygningen, efter at Iraks hær havde efterspurgt et luftangreb, da irakiske soldater var kommet under beskydning fra IS-soldater.

Den amerikanske generalløjtnant Steve Townsend har tidligere sagt, at USA "sandsynligvis havde en rolle" i de mange dødsfald.

Der herskede på et tidspunkt tvivl om, hvorvidt IS bar ansvaret for eksplosionerne.

USA har sagt, at man hen over foråret har intensiveret luftangrebene i både Irak og Syrien i bestræbelserne på at nedkæmpe og presse IS.