USA-ekspert: Obamacare er stadig langt fra skraldespanden

Selv om det er et lille skridt på vejen, at Republikanerne tirsdag har fået flertal for at genoptage forsøget på at afskaffe sundhedsreformen Obamacare, så er det langt fra sandsynligt, at det vil lykkes.

- Det er overhovedet ikke sikkert, at det endelige resultat ender med at blive, at man afskaffer Obamacare, siger hun.

- Det er stadigvæk ikke klart, hvad senatorerne skal stemme om, når der kommer et lovforslag. Derfor er det ikke sikkert, hvordan de vil stemme. Vi ved ikke, om nogle senatorer har stemt ja bare for at få det her afsluttet, siger hun.

Hun uddyber, at så længe der ikke har været en afstemning i Senatet om at afskaffe Obamacare, så er sagen ikke rigtig afsluttet. Det bliver den kun med et endeligt ja eller nej til at afvikle reformen.

50 republikanere stemte for, mens to var imod. Med vicepræsident Mike Pence til at give den afgørende stemme er forslaget vedtaget.

Vicepræsidenten afgiver en stemme, når der er 50 stemmer for og 50 stemmer imod.

Samtlige 48 demokratiske senatorer stemte imod.

Selv om tirsdagens afstemning slet ikke betyder, at Obamacare er dødsdømt, så er den vigtig for præsident Donald Trump og den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

- Det havde været ydmygende, hvis der ikke havde været flertal i dag. Hvis McConnell ikke engang kunne få republikanerne til at stemme for, at der skal være en afstemning, så havde det været pinligt, siger Mette Nøhr Claushøj.