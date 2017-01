USA-ekspert: Efterretninger om Rusland belaster Trump

Efter at Trump har tirret efterretningsfolk kommer et drama, siger USA-kender Niels Bjerre Poulsen.

Flere amerikanske medier har natten til onsdag bragt historien om USA's efterretningstjenester, der i sidste uge fortalte Trump, at der cirkulerer oplysninger i efterretningskredse og blandt journalister om, at Rusland har en klemme på ham.

Rusland skal blandt andet have tilbudt Trump forretningskontrakter. Mest eksplosiv er meldingen om, at den russiske spiontjeneste har filmet Trump på et hotel i Moskva, mens han har sexlege med prostituerede.

- Det man skal hæfte sig ved, er timingen. At efterretningstjenesterne lader forstå eller lækker, at de faktisk er ved at undersøge det. Det kommer, efter at Trump har tirret efterretningstjenesterne, påpeger Bjerre-Poulsen

Trump har hævdet, at Ruslands rolle med hacking i valget mod Det Demokratiske Parti var opspind fra de amerikanske efterretningstjenesters side.

Det var de samme efterretningsfolk, der hævdede, at der var masseødelæggelsesvåben i Irak.

- Han har i den grad forsøgt at miskreditere de efterretningstjenester, som han nu skal stå i spidsen for. Og det var måske en meget dum idé, siger Bjerre-Poulsen.

For de oplysninger, som efterretningstjenesterne undersøger om Trump, kunne jo være rigtige.

- Alt med Rusland vil komme til at hænge som en sky over ham, spår Bjerre-Poulsen.

Det kan meget vel føres tilbage til, at han ikke har villet offentliggøre sine skatteoplysninger. Hverken under valgkampen eller nu, hvor han om ikke mange dage indsættes som præsident, siger han.

Her må man spørge, om skattepapirerne viser, at han har været tættere på russiske oligarker og forretningsinteresser i Rusland end godt er. Og at det måske kan forklare hans ønske om et tættere forhold mellem USA og Rusland.