USA dræber over 80 af Islamisk Stats folk i Libyen

En måned efter USA afsluttede angreb ved Sirte, har det gennemført nye luftangreb for at stabilisere Libyen.

Amerikanske B-2 stealth bombefly har dræbt over 80 jihadister fra Islamisk Stat (IS) ved angreb på to af gruppens baser sydvest for dens tidligere libyske bastion i byen Sirte, siger USA's forsvarsminister, Ash Carter.

Krigerne fra IS blev observeret i en formation med våben, taktiske veste og mortérgranater umiddelbart før angrebet, siger kilden, der ønsker at være anonym.

Baserne ligger omkring 45 kilometer sydvest for Sirte.

Angrebet sker en måned efter USA officielt afsluttede dets militære operationer i og omkring Sirte, hvor det har gennemført omkring 500 luftangreb for at hjælpe landets nationale samlingsregering i Tripoli.

Amerikanerne gjorde det klart, at muligheden for yderligere angreb mod IS står åben, hvis den libyske regering bad om hjælp.

Pentagons talsmand, Peter Cook, siger, at de IS-medlemmer, som blev angrebet, omfattede dem, som tidligere var flygtet fra Sirte.

- De udgjorde en trussel mod Libyens sikkerhed, regionen og USA's nationale interesser, siger Cook, som betegner de amerikanske angreb som vellykkede.

B-2 stealth bombefly udførte luftangrebene med støtte fra droner.

Sirte, som var hjemby for landets tidligere leder Muammar Gaddafi, ligger 450 kilometer øst for Tripoli.

IS har lidt flere store tilbageslag i Libyen, ligesom det har lidt en række store militære nederlag i Syrien og Irak.

Libyen blev kastet ud i kaos, efter Nato støttede en fjernelse af Gaddafi i 2011, hvilket udløste væbnede konflikter mellem to rivaliserende regeringer og velbevæbnede militser, som kæmpede om kontrol over landets store olieressourcer.

- Disse angreb vil mindske Islamisk Stats muligheder for at gennemføre angreb i mod Libyens styrker og mod civile, som kæmper for at genopbygge landet, siger Cook.