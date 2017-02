EU's udenrigschef blev på møde med USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, forsikret om, at USA fortsat støtter implementering af atomaftale med Iran og fredsprocessen i Ukraine.

USA-besøg om Irans atomprogram giver EU-chef ro i sindet

Efter møde med politikere i Washington er EU's udenrigschef forsikret om, at USA vil implementere Iran-aftale.

- Jeg blev på møderne beroliget af, at det er planen at holde fast i en fuldstændig implementering af aftalen, siger Mogherini.

EU's udenrigschef føler sig sikker på, at USA ikke vil løbe fra en international atomaftale med Iran indgået forrige sommer.

Italieneren fortalte på et pressemøde fredag, at netop aftalen med Iran var den vigtigste årsag til, at hun var rejst til USA.

De fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland indgik i sommeren 2015 en aftale med Iran om landets atomprogram.

Den betød, at Iran skal begrænse sit atomprogram, til gengæld for at de internationale økonomiske sanktioner mod landet ophæves.

Trump har med nylige meldinger sået tvivl om USA's vilje til at gennemføre aftalen. De er kommet, efter at Iran affyrede et testmissil i januar.

USA har sendt en advarsel til Iran, og præsidenten skrev efter missiltesten på Twitter:

- Iran leger med ilden. Landet forstod slet ikke, hvor flink præsident Obama var imod dem. Ikke mig!

Også en fredsplan for Ukraine havde Mogherini lejlighed til at drøfte i Washington.

Her blev hun forsikret om, at USA fortsat arbejder for aftalen fra Minsk, som Rusland og Ukraine begge har udtrykt støtte til.

Under sit besøg i USA har udenrigschefen også talt med regeringsfolk om USA's kommende EU-ambassadør. Præsidenten har endnu ikke besluttet, hvem han vil sende til Europa.

Fremtiden for en stor handelsaftale, som EU forhandlede med tidligere præsident Barack Obamas regering, er stadig helt usikker. Det siger Mogherini efter besøget.

Trump har klart sagt og signaleret, at han ønsker at indgå bilaterale handelsaftaler. Han er derimod modstander af flere af de store handelsaftaler, som USA tidligere har indgået.

Det gælder blandt andet Nafta, som er en aftale mellem USA, Canada og Mexico.

På en af sine første dage i præsidentjobbet valgte Trump at trække USA fra en ellers allerede underskrevet handelsaftale, TPP, med en række stillehavslande - blandt dem Japan og Australien.