USA beskylder Rusland for at nægte diplomater adgang til hus

Rusland har besluttet at smide ikke færre end 755 amerikanske diplomater ud af landet. Det er sket, efter at USA har vedtaget flere sanktioner mod Rusland.

Men USA's ambassade i Moskva er i oprør, da amerikanerne hævder at have fået en frist til tirsdag klokken 12, så ansatte kan nå at få deres ejendele med hjem.

Ejendommen er en datja, et sommerhus eller sommerbolig, der ligger ved en flod nordvest for hovedstaden. Den benyttes som bolig for ansatte ved ambassaden.

Ruslands udenrigsministerium har ikke svaret på henvendelser, skriver Reuters.

En kameramand fra nyhedsbureauet beretter fra stedet, at fem biler med diplomatnummerplader mandag blev afvist ved datjaen.

- Ifølge den russiske regerings besked havde USA's ambassade i Rusland adgang til datjaen indtil 1. august ved middagstid, siger en talskvinde på USA's ambassade.

De ansatte har hverken haft adgang søndag eller mandag, tilføjer hun.