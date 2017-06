USA beder FN undersøge drab på FN-observatører i DRCongo

Det sker, efter at flere aktører har erklæret sig utilfredse med de congolesiske myndigheders efterforskning af sagen.

USA har mandag bedt FN om at åbne en efterforskning, så man kan placere skylden for, hvem der myrdede to FN-observatører i DRCongo i marts.

Amerikaneren Michael Sharp og svenske Zaida Catalan forsvandt i marts fra Kasai-regionen i det centrale DRCongo, hvor hundredvis af mennesker er døde siden sidste år under oprør mod regeringen.

Deres lig blev fundet et par uger efter i en grav. De to var en del af et uafhængigt panel af eksperter, der skulle efterforske, om sanktioner mod landet blev overholdt.

FN's generalsekretær, António Guterres, har allerede søsat en undersøgelse af, hvad der skete. Den bliver færdiggjort i juli.

Men den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, opfordrer Guterres til at indlede en særlig efterforskning, der skal placere skylden for de to dødsfald.

- De afdødes familier fortjener retfærdighed. Vi skylder dem at sætte en stopper for brudene på menneskerettigheder, der bliver udført af væbnede grupper og DRCongos regering mod det congolesiske folk, siger Haley i en pressemeddelelse.

Sverige har indledt en politiefterforskning, og FN-diplomater siger, at USA's myndigheder også har undersøgt sagen.

DRCongos udenrigsminister, Léonard She Okitundu, synes, at det er en dårlig idé at undersøge sagen nærmere. Det sagde han allerede i sidste måned.

Landets militære anklagemyndighed oplyste i maj, at der snart vil blive åbnet en retssag mod to oprørere. Styret mener, at de to står bag drabene.

Men organisationer mener, at regeringens hær kan have spillet en rolle i drabene.

En talsmand for FN såede i maj tvivl om, hvorvidt DRCongos efterforskning er troværdig.

Mindst 400 mennesker er blevet dræbt i den centrale region i DRCongo, siden kampe brød ud i august. På samme tid er 200.000 drevet fra deres hjem.