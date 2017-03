Jeff Sessions er under beskydning efter en historie i Washington Post om samtaler mellem ham og den russiske ambassadør i 2016 før valget.

USA-analytiker: Nu går jagten ind på Trumps justitsminister

Umiddelbart er historien i sig selv ikke nok til at vælte justitsministeren, vurderer Mads Fuglede, som er USA-analytiker hos kapitalforvalteren Formuepleje.

Men det skyder jagten på Jeff Sessions' hoved i gang, forklarer han.

- Hvis han har diskuteret noget med Kislyak (Ruslands ambassadør i USA, red.), der er i strid med USA's interesser, vil det være noget, der skal op til en høring, siger Mads Fuglede.

- Hvis han har lovet russerne at arbejde for at hæve sanktionerne, skal det op. Og det vil måske være i strid med en lov, man har.

Samtalerne fandt sted, mens Jeff Sessions var senator. Derfor tvivler Mads Fuglede på, at samtalerne ikke er blevet registreret af de amerikanske efterretningstjenester, der havde videregivet en eventuel bekymring.

Grunden til, at samtalerne kan blive en vigtig sag, er en lov, der hedder The Logan Act. Den forbyder privatpersoner at føre udenrigspolitik på USA's vegne.

Sagen er ikke den første, der sætter Donald Trump og hans regerings forhold til Rusland under en lup.

I februar måtte præsident Trump fyre Michael Flynn som sin nationale sikkerhedsrådgiver.

Flynn havde misinformeret blandt andre vicepræsident Mike Pence om indholdet af telefonsamtaler mellem Flynn og Sergej Kislyak i slutningen af december.

Og Trumps forbindelser til Rusland skuer ikke kun demokrater mod hårene. For flere fremtrædende republikanske senatorer såsom Marco Rubio og John McCain er den russiske forbindelse en øm tå.

- De er overbeviste om, at Putin er en aristokratisk morder, der fører en skadelig udenrigspolitik og gør den sikkerhedspolitiske situation for USA's kerneallierede usikker, siger Mads Fuglede.