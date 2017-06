USA afviser at lempe Rusland-sanktioner

- Vi mener, at det er en del af Ukraine, så derfor vil de sanktioner forblive der, siger Det Hvide Hus' talsmand Sean Spicer på en pressebriefing.

Kort forinden havde USA's præsident, Donald Trump, og hans ukrainske kollega, Petro Porosjenko, haft et kort møde i Washington.

De to ledere drøftede blandt andet et militært og teknisk samarbejde, siger Porosjenko efter mødet.

Han udtrykker tiltro til, at "vores effektive samarbejde kan bringe fred til min nation," skriver nyhedsbureauet dpa.

Trump sagde ikke andet efter mødet end at "der er sket store fremskridt", men uden at nævne på hvilke områder.

Han kom ikke ind på de mest problematiske sider af forholdet mellem USA og Ukraine, skriver nyhedsbureauet AFP.

I tre år har forholdet mellem de to lande været præget af bestræbelserne på at forsøge at inddæmme oprøret i det østlige Ukraine. Oprørerne er støttet af Rusland.

Konflikten har kostet 10.000 mennesker livet og forværret forholdet mellem Rusland og en række vestlige lande.

Ukraine har længe været frustreret over, at USA har afvist at støtte dem med våben. Samtidig kræver USA, at finansiel støtte skal følges af reformer.

Siden Trump blev valgt som præsident, er de bekymringer kun vokset i Ukraine. Den amerikanske præsident har ofte virket tilbageholdende med at lægge pres på sin kollega i Rusland, Vladimir Putin.