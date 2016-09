USA advarer Nordkorea med bombeflyvninger tæt på landet

To langtrækkende bombefly blev sendt ind over Sydkorea fra den amerikansk flybase på Stillehavs-øen Guam.

To langtrækkende amerikanske bombefly fløj tirsdag over Sydkorea i en magtdemonstration over for Nordkorea, som har trodset det internationale samfund igen med en atomprøvesprængning.

De to fly blev sendt ind over Sydkorea fra den amerikanske flybase på Stillehavs-øen Guam. De to langtrækkende fly blev eskorteret af både amerikanske og sydkoreanske jagerfly. De overfløj flybasen Osan i Sydkorea - 120 kilometer fra grænsen til Nordkorea.