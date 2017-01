USA advarer Kina i betændt sag om kunstige øer

Donald Trumps talsmand lægger op til en hård kurs over for Kina i en strid om øer i Det Sydkinesiske Hav.

Den nye amerikanske administration under præsident Donald Trump varsler en fast kurs over for Kina i den langvarige strid om nogle øer i Det Sydkinesiske Hav.

Trods modstand fra en håndfuld lande i området gør Kina krav på store dele af Det Sydkinesiske Hav. Heriblandt en række småøer, som Kina har ladet konstruere på rev og klipper.

- Det er et spørgsmål om, hvorvidt de øer rent faktisk er i internationalt farvand og ikke en del af Kina. Så ja, vi vil sørge for, at vi forsvarer internationale områder i at blive overtaget af et land, siger Spicer ifølge nyhedsbureauet Reuters.

11. januar sagde Rex Tillerson, som kun mangler Senatets godkendelse for at blive Trumps udenrigsminister, at Kina bør nægtes adgang til øerne.

Kinesiske statsmedier skrev efter Tillersons bemærkninger, at USA ville blive nødt til at gå i krig for at forhindre Kina adgang til øerne, hvor der er bygget landingsbaner til militærfly og opsat våbensystemer.

Rex Tillerson har ikke uddybet, hvad han har tænkt sig at gøre for at afskære Kinas adgang til øerne.

Sean Spicer afviser også at svare på, hvordan USA kan håndhæve sådan et skridt mod Kina.

I juli sidste år afsagde Den Internationale Domstol i Haag kendelse i en sag om Det Sydkinesiske Hav, som Filippinerne havde rejst i 2013.

Domstolens afgørelse gik i rette med Kinas fremfærd i området og landets krav. Domstolen udtrykte også kritik af Kinas opførelse af kunstige øer.

Kina havde på forhånd meddelt, at den anerkendte retssagen.

Skulle den amerikanske flåde af Donald Trump blive beordret til at blokere for kinesisk adgang til dele af det omstridte hav, så vil det være en ganske alvorlig beslutning.

- En blokade, som vil være nødvendig for faktisk at forhindre adgang, er en krigshandling, fastslår Mira Rapp-Hooper fra tænketanken Center for a New American Security ifølge Reuters.