USA: Syrien forbereder måske nyt angreb med kemiske våben

USA har "identificeret potentielle forberedelser" på et angreb med de internationalt forbudte våben, hedder det.

Syrien er muligvis i gang med at forberede et nyt angreb med kemiske våben.

Samtidig bliver Syriens præsident, Bashar al-Assad, i klart sprog advaret mod igen at tage kemiske våben i brug.

- Hvis Assad gennemfører endnu et massedrab ved at bruge kemiske våben i et angreb, så vil han og hans militær betale en høj pris, skriver præsident Donald Trumps talsmand, Sean Spicer, i meddelelsen.

Der er ingen oplysninger om de amerikanske observationer, der ligger til grund for advarslen.

Præsident Assad har flere gange benægtet anklager fra blandt andet USA, om at det var hans styrker, som anvendte kemiske våben i et angreb mod en oprørskontrolleret by i april. Blandt de mange omkomne var flere børn.

Ifølge Assad overdrog Syrien i 2013 alle sine kemiske våben