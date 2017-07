USA: Soldater bryder IS' defensiv og trænger ind i Raqqa

Ifølge talsmanden hjalp koalitionen med offensiven i byen ved at angribe to IS-forsvarsposter ved Rafiqah-muren.

- Koalitionens styrker støttede Syriske Demokratiske Styrker (SDF) ved at rykke ind i den mest befæstede del af Raqqa ved at åbne to små huller i Rafiqah-muren, der omgærder Den Gamle By, lyder det i en meddelelse fra den amerikanske kommandocentral.

Offensiven ledes af SDF, som består af kurdiske YPG-soldater og arabiske syrere.

De får støtte fra luften af den USA-ledede internationale koalition.

Raqqa er Islamisk Stats syriske højborg.

De USA-støttede soldater havde inden angrebet omringet byen og spærret den sidste vej ind til byen fra syd.

Soldaterne trængte i første gang ind i den IS-kontrollerede by søndag, oplyser observatører i landet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den amerikanske kommandocentral mødte SDF-styrkerne massiv modstand ved muren. IS-krigerne forsvarede sig blandt andet med miner og bombefælder mod de fremstormende SDF-soldater.

Ifølge den amerikanske kommandocentral er der omkring 2500 IS-jihadister i Raqqa.

Islamisk Stat stormede Raqqa i 2014 og forvandlede derefter byen til den syriske hovedstad for gruppens erklærede kalifat.

Byen er siden blevet berygtet, da den har lagt gader til nogle af gruppens værste grusomheder, inklusive offentlige halshugninger

Ifølge FN er omkring 100.000 civile fanget i byen.

Islamisk Stat menes at have flyttet mange af gruppens styrker til Raqqa efter at have lidt store nederlag i både Syrien og Irak.

Sent i juni kunne Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder oplyse, at IS havde trukket sig helt ud af den syriske provins Aleppo.