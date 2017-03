USA: Nordkoreansk missilaffyring er ingen trussel mod os

Nordkorea affyrede tidligt mandag morgen fire missiler ud over Det Japanske Hav, hvoraf de tre landede i Japans eksklusive økonomiske zone.

Ifølge både den japanske og sydkoreanske regering var der tale om ballistiske missiler, der fløj over 1000 kilometer, før de styrtede ned i havet.

Det amerikanske militær bekræfter, at man har sporet affyringen tidligt mandag morgen.

Amerikanske myndigheder understreger dog, at affyringen ikke ændrer på trusselsvurderingen af Nordkorea.

Oberstløjtnant Martin O'Donnel, der er talsmand for USA's strategiske kommandocentral, siger, at USA's styrker er "på vagt over for Nordkoreas provokationer og er fast besluttet på at samarbejde med vores allierede Sydkorea og Japan for at opretholde sikkerheden".

Det amerikanske militær har ikke givet yderligere oplysninger om de nordkoreanske missilaffyringer.