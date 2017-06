USA: Nordkorea tester raketmotor til langtrækkende missil

Nordkorea har gennemført endnu en test af en raketmotor, der muligvis kan anvendes til et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Testene giver anledning til stor bekymring i USA, oplyser de amerikanske kilder. Motorerne kan potentielt gøre Nordkorea i stand til at ramme det amerikanske fastland med et atomsprænghoved.

- Hvis de har denne nye motor, så er det ret enkelt at udvikle et interkontinentalt ballistisk missil, sagde forsker Mike Elleman i maj. Han er tilknyttet tænketanken International Institute for Strategic Studies.

Onsdagens test blev gennemført fra byen Yun Song.

Nordkorea har intensiveret udviklingen af styrets våbenprogram.

I løbet af det seneste år har Nordkorea øget antallet af missiltest dramatisk. Det sker i et forsøg på at udvikle et missil, der kan nå det amerikanske fastland.

Det kontinentale USA ligger omkring 9000 kilometer fra Nordkorea. ICBM-missiler har en rækkevidde på minimum 5500 kilometer. Dog er nogle designet til at kunne flyve 10.000 kilometer eller længere.