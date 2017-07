USA: Narkohandler dræbte og brændte fire hashkøbere

En amerikansk narkohandler har indrømmet at have dræbt fire unge mænd, efter at have solgt marihuana til dem.

Det siger en person, der har direkte kendskab til den tiltaltes forklaring, til AP.

Kilden udtaler sig på betingelse af anonymitet, fordi han ikke har lov til at tale offentligt om sagen.

Han tilføjer, at en medgerningsmand er involveret i tre af de fire drab.

Alle ofre var meldt savnet af deres familier.

Detaljerne kommer, efter at en af advokaterne for den hovedmistænkte - en 20-årig mand - torsdag meddelte, at hans klient havde indrømmet at have dræbt de fire mænd.

- Jeg er ked af det, sagde Cosmo DiNardio, da han torsdag i lænker forlod retsbygningen i byen Doylestown.

Personen med kendskab til DiNardios tilståelse fortæller, at mændene blev dræbt, fordi DiNardio følte sig snydt eller truet under tre af transaktionerne.

DiNardio solgte forholdsvis store mængder marihuana ad gangen for adskillige tusinde dollar. Han solgte også pistoler og revolvere til folk i området, oplyser personen.

Til gengæld for sit samarbejde med efterforskerne har anklagemyndigheden taget et krav om dødsstraf af bordet, oplyser Paul Lang, en af DiNardios advokater.

Ifølge anklagemyndigheden er den mistænkte diagnosticeret som skizofren.

Mysteriet om de fire forsvundne mænd har domineret lokale medier i Pennsylvania den seneste uge. Sagen tog en drejning, da rester af et menneske blev fundet i en fire meter dyb grav på et landbrug i delstaten.

Alle fire mænd boede i Bucks County, og mindst tre kendte hinanden. Indtil videre er det kun lykkedes at identificere resterne af én - en 19-årig mand.

Myndighederne har dog oplyst, at der er fundet andre ligdele i graven.