USA: Koalition har dræbt tre IS-ledere i Syrien og Irak

De tre militære ledere og planlæggere blev dræbt ved koalitionsangreb i Irak og Syrien over de seneste to måneder, hedder det i en erklæring fra det amerikanske forsvarsministerium.

Navnene på de dræbte er Mustafa Gunes, der var fra Tyrkiet, Abu Asim, som var fra Algeriet og Abu Khattab al-Rawi, som var fra Irak.

De tre meldes dræbt på et tidspunkt, hvor irakiske styrker er tæt på at have indtaget det vestlige Mosul fra Islamisk Stat.

De irakiske styrker indledte en omfattende offensiv for at genindtage Mosul for næsten syv måneder siden. Hæren indtog først den østlige del af byen og er nu tæt på også at have kontrol over den vestlige del.

I kampen mod Islamisk Stat i Mosul har en række lande deltaget i luftbombardementer.