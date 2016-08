USA: IS har uden tvivl stået bag angreb i Bangladesh

Bangladesh har benægtet, at IS eller andre internationale netværk af jihadister har fået fodfæste i landet. Men det mener John Kerry altså kan modbevises.

Den amerikanske udenrigsminister John Kerry siger mandag, at beviser forbinder en serie dødelige angreb i Bangladesh med Islamisk Stat (IS).

- Der er beviser for, at Isil (andet navn for IS) i Irak og Syrien har kontakter med otte enheder verden rundt, og én af dem er her i Sydasien.

- De er forbundet til en vis grad til nogen af angrebene her, hvilket jeg har gjort meget klart i vores snak. Der er ikke nogen tvivl, siger Kerry efter et møde med Bangladeshs premierminister Sheikh Hasina i hovedstaden Dhaka.

Bangladesh har været ramt af et blodigt angreb mod en café i Dhaka sidste måned, samt en stribe drab på liberale aktivister og religiøse minoriteter.

Myndighederne har fastholdt, at de mener lokale ekstremister står bag.

IS har dog påtaget sig skylden for angrebet, der 1. juli ramte en café i Dhaka, hvor 22 personer blev dræbt. Angrebsmanden havde blandt andet publiceret et billede af sig selv, hvor han fremholder et IS-flag.

Selv om Kerry har slået fast over for Bangladeshs regering, at IS udgør en trussel i landet, går han dog ikke så langt, som til at kritisere landets regering.

- Jeg mener ikke, at Bangladeshs regering har hovedet i sandet. Det mener jeg ikke, siger han.

Begge landet har nu lovet af dele en større mængde efterretninger for at styrke kampen mod Islamisk Stat, som begge lande anser for en fjende.

