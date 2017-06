USA: Der er ingen tidsgrænse på indsats i Afghanistan

Det er budskabet fra USA's forsvarsminister, Jim Mattis, torsdag i Bruxelles efter et forsvarsministermøde i Nato, hvor alliancen igen har lovet at sende flere soldater til Afghanistan.

USA har snart været i Afghanistan i 16 år og Danmark og andre Nato-allierede i 15 år. Og det er umuligt at sige, hvor længe det skal vare ved.

- Jeg sætter ikke tidsgrænser på krig. Så enkelt er det. Krig er et fundamentalt uforudsigeligt fænomen, siger Jim Mattis.

- Du kan ikke sige, at jeg er blevet træt af det og så tage hjem og undre dig over, hvorfor du bliver ramt igen, siger han.

Jim Mattis mener, at det vigtigste spørgsmål er, hvad prisen vil være for ikke at udkæmpe krigen.

- Og den pris er vi ikke klar til at betale, siger han.

Jim Mattis siger samtidig, at set i bakspejlet "trak vi måske vores tropper for hurtigt ud".

Da Nato havde flest soldater i Afghanistan, var der en kampstyrke på over 100.000 soldater.

I dag træner 13.000 Nato-soldater de afghanske styrker, og Nato er ikke på vej tilbage i egentlige kampoperationer.

USA arbejder i øjeblikket på et udspil om behovet for flere soldater til at træne de afghanske sikkerhedsstyrker, der udkæmper krigen.

Ifølge det amerikanske nyhedsbureau AP forsøger USA at få de europæiske Nato-lande, Canada og partnerlande til at stille med 3000 ekstra soldater.

Dertil kommer op imod 4000 ekstra amerikanske soldater delt mellem USA's egne antiterroroperationer og Nato-missionen i Afghanistan.

Men ingen tal er bekræftede.

Jim Mattis siger, at han foreløbig har fået tilsagn på omkring 70 procent af det, der er brug for. Og han forventer flere tilsagn.

Han vil nu gøre sin plan færdig, når han er tilbage i Washington, og derefter fremlægge den for præsident Donald Trump.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) venter den amerikanske plan i midten af juli.

- Der var i kredsen opbakning til, at vi nu skal forhindre, at terroristerne igen vinder plads og får et fristed dernede, siger han efter Nato-mødet.

Danmark afventer den amerikanske plan, men har erklæret sig åben over for at øge antallet af soldater i Afghanistan, hvis det er nødvendigt".