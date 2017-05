USA: Assad-styret brænder ligene af tusindvis af fanger

Chefen for Mellemøst-kontoret i det amerikanske udenrigsministerium, Stuart Jones, fremlagde anklagerne mandag.

USA beskylder Syriens regering for at have bygget et krematorium i et af landets militærfængsler, så regimet kan skaffe sig af med ligene af tusindvis af dræbte fanger.

Ifølge ham har præsident Bashar al-Assads styre allerede dræbt tusindvis af indsatte i det berygtede militærfængsel Sednaya, der ligger lidt uden for hovedstaden Damaskus.

Hver dag bliver 50 nye fanger hængt, siger Stuart Jones.

Han tilføjer, at ligene brændes, og han fremlagde satellitbilleder der angiveligt viser, at der er bygget et krematorium inde på fængslets område.

Satellitbillederne er taget i januar 2015, og det er ikke umiddelbart klart, hvorfor USA har ventet med at fremlægge dem, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Troværdige kilder mener, at mange af ligene er endt i massegrave, siger Jones.

- Vi mener nu, at det syriske regime har installeret et krematorium i Sednaya-fængselskomplekset, som kan fjerne resterne af fangerne uden at efterlade beviser, siger topembedsmanden.

USA mener, at krematoriet bruges til at dække over massedrab i fængslet. Beviserne vil blive præsenteret for det internationale samfund, tilføjer Stuart Jones.

I februar anklagede Amnesty International det syriske styre for at hænge et sted mellem 20 og 50 fanger hver uge i Sednaya-fængslet.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen er op mod 13.000 fanger blevet henrettet i fængslet i de første fire år af konflikten i Syrien.

Stuart Jones sætter ikke et præcist tal på antallet af ofre i det berygtede fængsel, men henviser til Amnesty Internationals oplysninger.