UNHCR beder Trump genoverveje stop for flygtninge

FN-organisationen reagerer med bekymring over, at USA ikke vil modtage flygtninge de næste 120 dage.

Det sker, efter at Trump natten til lørdag dansk tid har underskrevet et dekret, der sætter USA's modtagelse af flygtninge i bero i fire måneder.

FN's flygtningeorganisation (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) anmoder nu USA's præsident, Donald Trump, om fortsat at åbne døren for folk på flugt.

- Behovet for hjælp til flygtninge og migranter har aldrig været større, og USA's genbosættelsesprogram er et af de vigtigste i verden, lyder det i en fælles udtalelse fra de to bureauer lørdag.

USA's program for bosættelse af flygtninge bliver indstillet i op til 120 dage, indtil nye regler for at vurdere og kontrollere flygtninge er kommet på plads.

Antallet af flygtninge, som USA vil tage imod i indeværende budgetår, bliver skåret ned til 50.000. Det er mere end en halvering af den tidligere præsident Barack Obamas grænse på 110.000.

I løbet af det seneste budgetår, der går fra 1. oktober til 30. september, tog USA imod 84.995 flygtninge, herunder 12.587 fra Syrien.